عامل يهدد بكارثة مروّعة في محطة وقود لبنانية! فيديو

الوكيل الإخباري-   أقدم عامل في محطة وقود بمنطقة الكرك شرقي لبنان على إشعال النيران بالمحطة التي يعمل بها، انتقامًا من حبيبته بعد أن رفضت الارتباط به.

ووثق مقطع فيديو لحظة إشعال الحريق، وسط محاولات من فرق الإطفاء والشرطة والعاملين لردعه، قبل أن يُسيطروا عليه ويمنعوا وقوع كارثة.


العامل، وهو من جنسية عربية، رشّ البنزين على النيران مهددًا بتدمير المحطة، إلا أن الحظ حالف الجميع، وتم توقيفه قبل انفجار الوقود.

 

 

 

 

