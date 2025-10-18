عامل يهدد بكارثة مروّعة في محطة وقود لبنانية! فيديو

ووثق مقطع فيديو لحظة إشعال الحريق، وسط محاولات من فرق الإطفاء والشرطة والعاملين لردعه، قبل أن يُسيطروا عليه ويمنعوا وقوع كارثة.
العامل، وهو من جنسية عربية، رشّ البنزين على النيران مهددًا بتدمير المحطة، إلا أن الحظ حالف الجميع، وتم توقيفه قبل انفجار الوقود.
-
أخبار متعلقة
-
إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو
-
حادث مروع في مصر.. حيوان قارض يهاجم رضيعة ويقتلها أثناء نومها
-
بهذه الحيلة.. ياباني يتناول طعاما فاخرا مجانا لمدة عامين!
-
موقف مفاجئ من ترامب تجاه إطلالة زيلينسكي يشعل مواقع التواصل!
-
أكبر معمرة عراقية.. رحيل نايلة السوادي عن 124 عاما
-
اليوم العالمي للمدير: تكريم القادة الذين يصنعون الفرق في أماكن العمل
-
اليوم العالمي للغذاء.. مناسبة لتعزيز الوعي ومكافحة الجوع عالميا
-
الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له