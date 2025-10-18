السبت 2025-10-18 10:24 ص
 

جيش الاحتلال يعلن التعرف على جثة محتجز تسلّمها من الصليب الأحمر

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
السبت، 18-10-2025 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه تعرف على جثة محتجز إسرائيلي تسلّمها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.اضافة اعلان


وقال الجيش عبر منصة "إكس"، إنه بعد استكمال إجراءات التشخيص في معهد الطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل، تم إبلاغ عائلة المحتجز إلياهو مرغاليت (تشرشل) بأن جثته أُعيدت إلى إسرائيل.

وأوضح الجيش أن إلياهو مرغاليت (75 عامًا) كان قد احتُجز من قبل حركة حماس من كيبوتس نير عوز.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، أعادت حماس 20 محتجزًا أحياء ورفات 9 من أصل 28 محتجزًا قتلوا، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها لا تعود لأي محتجز سابق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

تغ

منوعات إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو

الذكاء الاصطناعي

عربي ودولي زعيم عربي يحذر من تسجيلات منسوبة إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي

لى

منوعات عامل يهدد بكارثة مروّعة في محطة وقود لبنانية! فيديو

اف

منوعات حادث مروع في مصر.. حيوان قارض يهاجم رضيعة ويقتلها أثناء نومها

الأونروا

فلسطين الأونروا: استئناف التعليم لـ300 ألف طالب في غزة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يعلن التعرف على جثة محتجز تسلّمها من الصليب الأحمر



 
 





الأكثر مشاهدة