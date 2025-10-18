جيش الاحتلال يعلن التعرف على جثة محتجز تسلّمها من الصليب الأحمر

وقال الجيش عبر منصة "إكس"، إنه بعد استكمال إجراءات التشخيص في معهد الطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل، تم إبلاغ عائلة المحتجز إلياهو مرغاليت (تشرشل) بأن جثته أُعيدت إلى إسرائيل.
وأوضح الجيش أن إلياهو مرغاليت (75 عامًا) كان قد احتُجز من قبل حركة حماس من كيبوتس نير عوز.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، أعادت حماس 20 محتجزًا أحياء ورفات 9 من أصل 28 محتجزًا قتلوا، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها لا تعود لأي محتجز سابق.
