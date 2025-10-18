زعيم عربي يحذر من تسجيلات منسوبة إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي

كما حذر البيان مصنعي وناشري هذه الفيديوهات من الاستمرار في نشرها أو الترويج لها، مذكرا بأنها أعمال تزوير معلوماتي وجرائم يعاقب عليها القانون اللبناني، داعيا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول أو تصديق هذه التسجيلات المفبركة.
يأتي التحذير في إطار تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تشويه صورة الشخصيات العامة، وتحذير السلطات الرسمية من مخاطر التضليل الإعلامي وانعكاساته الاجتماعية والسياسية.
-
أخبار متعلقة
-
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكّرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت
-
الدفاع الروسية: تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
ترامب لزيلينسكي: حان الوقت لإبرام صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا
-
وزير الحرب الأمريكي يحضر لقاء ترامب وزيلينسكي مرتديا ربطة عنق بألوان العلم الروسي
-
الرئيس الأميركي: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا
-
صندوق النقد الدولي: إنفاق أوروبا على الطاقة مرتفع للغاية
-
البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين
-
ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية