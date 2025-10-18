السبت 2025-10-18 10:23 ص
 

زعيم عربي يحذر من تسجيلات منسوبة إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي

السبت، 18-10-2025 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا أوضحت فيه أن جهات مجهولة تلجأ بين الحين والآخر لتوزيع تسجيلات منسوبة لرئيس الجمهورية، تتعلق بمواضيع سياسية أو ترويجية لمؤسسات ومنتجات تجارية.

 وأكد المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية  أن هذه التسجيلات غير صحيحة، وأنها تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في خلق محتوى مزور لصوت وصورة الرئيس، مشددا على نفي أي صلة للرئيس جوزيف عون بهذه المقاطع.

كما حذر البيان مصنعي وناشري هذه الفيديوهات من الاستمرار في نشرها أو الترويج لها، مذكرا بأنها أعمال تزوير معلوماتي وجرائم يعاقب عليها القانون اللبناني، داعيا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول أو تصديق هذه التسجيلات المفبركة.

يأتي التحذير في إطار تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تشويه صورة الشخصيات العامة، وتحذير السلطات الرسمية من مخاطر التضليل الإعلامي وانعكاساته الاجتماعية والسياسية.

 
 
