السبت 2025-10-18 01:57 م
 

الأمن ينعى عبدالله الخضير

مندوبـا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطـة شارك قائـد درك الشرق العقيـد احمد المعايطـة، بتشييع جثمان الملازم ثاني عبدالله احمد الخضير إلى مقبرة عشيـرة الخضير في الباديـة الوسطى/ ال
جانب من تشييع الجثمان
 
السبت، 18-10-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-    مندوبـا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطـة شارك قائـد درك الشرق العقيـد احمد المعايطـة، بتشييع جثمان الملازم ثاني عبدالله احمد الخضير إلى مقبرة عشيـرة الخضير في الباديـة الوسطى/ الموقـر. 

 ونقل العقيد المعايطـة أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسـع رحمتـه ويلهـم ذويهـم الصبر والسلوان. 
وشارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطـة الباديـة الوسطـى العقيـد خالد العجارمـة والشرطـة المجتمعيـة، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديريـة الأمن العام من مختلف التشكيلات. 

 
 
