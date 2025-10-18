الأمن ينعى عبدالله الخضير

الوكيل الإخباري- مندوبـا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطـة شارك قائـد درك الشرق العقيـد احمد المعايطـة، بتشييع جثمان الملازم ثاني عبدالله احمد الخضير إلى مقبرة عشيـرة الخضير في الباديـة الوسطى/ الموقـر.

اضافة اعلان