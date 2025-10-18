الأمن ينعى عبدالله الخضير

ونقل العقيد المعايطـة أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسـع رحمتـه ويلهـم ذويهـم الصبر والسلوان.
وشارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطـة الباديـة الوسطـى العقيـد خالد العجارمـة والشرطـة المجتمعيـة، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديريـة الأمن العام من مختلف التشكيلات.
