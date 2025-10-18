السبت 2025-10-18 10:25 ص
 

حادث مروع في مصر.. حيوان قارض يهاجم رضيعة ويقتلها أثناء نومها

اف
تعبيرية
 
السبت، 18-10-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا راح ضحيته رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر، بعدما هاجمها حيوان قارض يُعرف محليًا باسم "عرسة"، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها.

ووفق التقارير الطبية، وصلت الطفلة جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام، وقد تبين إصابتها بقطع في الوجه والكف الأيمن، وجرح بالغ في الشريان الزندي تسبب في نزيف حاد أودى بحياتها.


وذكرت والدتها في التحقيقات أنها انشغلت عن الطفلة قرابة ساعة، وخلال ذلك تسللت العرسة إلى الغرفة ونهشت الرضيعة دون أن يسمع أحد صراخها.

 

