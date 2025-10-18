السبت 2025-10-18 10:24 ص
 

إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو

تغ
تعبيرية
 
السبت، 18-10-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   أنقذت السلطات في ولاية أمازوناس البرازيلية نمر جاكوار مصابًا بطلقات نارية كان يطفو بصعوبة في نهر ريو نيغرو.

اضافة اعلان


تم تقديم الإسعافات اللازمة للحيوان الذي يعاني من جروح خطيرة وكسور في الأسنان، وهو الآن تحت رعاية فريق بيطري متخصص.


تواجه هذه الحيوانات تهديدات كبيرة بسبب فقدان الموائل والصيد غير المشروع، رغم أن البرازيل تحتضن نصف أعدادها عالمياً.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبـا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطـة شارك قائـد درك الشرق العقيـد احمد المعايطـة، بتشييع جثمان الملازم ثاني عبدالله احمد الخضير إلى مقبرة عشيـرة الخضير في الباديـة الوسطى/ ال

أخبار محلية الأمن ينعى عبدالله الخضير

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

تغ

منوعات إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو

الذكاء الاصطناعي

عربي ودولي زعيم عربي يحذر من تسجيلات منسوبة إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي

لى

منوعات عامل يهدد بكارثة مروّعة في محطة وقود لبنانية! فيديو

اف

منوعات حادث مروع في مصر.. حيوان قارض يهاجم رضيعة ويقتلها أثناء نومها

الأونروا

فلسطين الأونروا: استئناف التعليم لـ300 ألف طالب في غزة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة