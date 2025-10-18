إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو

الوكيل الإخباري- أنقذت السلطات في ولاية أمازوناس البرازيلية نمر جاكوار مصابًا بطلقات نارية كان يطفو بصعوبة في نهر ريو نيغرو.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للحيوان الذي يعاني من جروح خطيرة وكسور في الأسنان، وهو الآن تحت رعاية فريق بيطري متخصص.



تواجه هذه الحيوانات تهديدات كبيرة بسبب فقدان الموائل والصيد غير المشروع، رغم أن البرازيل تحتضن نصف أعدادها عالمياً.

