إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو

تم تقديم الإسعافات اللازمة للحيوان الذي يعاني من جروح خطيرة وكسور في الأسنان، وهو الآن تحت رعاية فريق بيطري متخصص.
تواجه هذه الحيوانات تهديدات كبيرة بسبب فقدان الموائل والصيد غير المشروع، رغم أن البرازيل تحتضن نصف أعدادها عالمياً.
Rescuers in Brazil pulled an injured jaguar from the Rio Negro after finding it struggling to stay afloat with gunshot wounds. The big cat is now receiving care from wildlife specialists. pic.twitter.com/9jPodOQbRQ— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 9, 2025
