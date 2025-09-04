السيدة التي طافت وحيدة حول الكعبة.. بعد 5 سنوات من المشهد الأيقوني

مرّت 5 سنوات على المقطع الأشهر.. للسيدة التي طافت وحيدة حول الكعبة أثناء الإغلاق بسبب فايروس كورونا#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/zWubAnfedn— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 4, 2025
