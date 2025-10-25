بدر ال انطونيو عبر قناة الواقع : انا مسامح كل من انتقدني او اساء الي بتعليق سلبي

بدر ال انطونيو عبر قناة الواقع : — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 23, 2025
انا مسامح كل من انتقدني او اساء الي بتعليق سلبي.#الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/EhjEB4lSqV
-
أخبار متعلقة
-
خبير في العطور : لا يمكن أبخر بعود "التايجر" في بيتي، لانه مجرد خشب واذا عندك ربو او حساسية تراه بيدمرك!
-
فتاة بمقطع : كيف يبدو يومي كصاحبة مقهى، يبدأ يومي عند الرابعة فجرًا، وأغادر للمنزل عند السابعة والنصف ليلًا !
-
خبير الاسماك والصيد البحري "عبدالله أحمد" : كان يحاول عمل فيديو يشرح فيه عن سمك التونة ذات الزعنفة الصفراء، لكن الامر خرج عن السيطرة بهذا الشكل 😅!
-
سؤال متداول في علوم المرجلة : "اذا سقيت القهوة على الرجال، وقضت القهوة قبل تصب لآخر واحد، وش تقوله ووش يرد عليك؟"
-
تزيين الجدار بورق الذهب
-
الحلوى التركية الشهيرة بكريمة الفستق
-
هكذا تعمل الطاقة الكهرومائية لتحويل الماء إلى طاقة
-
لحظة تحطم طائرة اثناء اقلاعها في فنزويلا.. وانباء عن مقتل شخصين