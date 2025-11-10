بواسطة روبوت صغير يتم التحكم فيه عن بُعد: شاب يوثّق لحظة قيام والدته بالتجوّل في منزله والاطمئنان عليه، رغم أنها في بلدٍ آخر 😅❤️#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Np1r6tpec0— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 10, 2025
