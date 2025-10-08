شاب يحذر من أضرار التدخين #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/5RLheGgl9a— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 8, 2025
-
أخبار متعلقة
-
متداول: زوجان تركيان يقضيان يوم زفافهما في إطعام 4000 لاجئ سوري بدلا من اقامة حفل زفاف ضخم
-
إعداد البيض على الطريقة التايوانية
-
شجرة تم إعادة تشكيلها بواسطة الرياح القوية المستمرة
-
متداول: أسهل وأفضل طريقة للنوم خلال 60 ثانية
-
استشاري يروي قصة مؤثرة: حمل عروسه يوم الزفاف فأصيب بانزلاق غضروفي وانتهى الأمر بالطلاق
-
شاب يوثق دقيقة من واقع السفر عبر البحر: كل شيء يتحرك
-
"برغر" بحشوة الشوكولاتة
-
متداول: حل مشكلة الخطوط الخضراء في هواتف الايفون