ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

11:35 م

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، اليوم الأربعاء، أكثر من 500 نقطة فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 58.83 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 100 نقطة وكذلك مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) اكثر من 50 نقطة.



