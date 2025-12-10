ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الخميس 2025-12-11 01:17 ص

الأربعاء، 10-12-2025 11:35 م
الوكيل الإخباري-  ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، اليوم الأربعاء، أكثر من 500 نقطة فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 58.83 دولار للبرميل الواحد.


وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 100 نقطة وكذلك مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) اكثر من 50 نقطة.
 
 


