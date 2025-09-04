الخميس 2025-09-04 03:03 م
 

عائلة تنقذ حياة بومة صغيرة مصابة

ه
بومة
 
الخميس، 04-09-2025 01:59 م
الوكيل الإخباري-   عائلة تنقذ حياة بومة صغيرة مصابة
اضافة اعلان

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

عربي ودولي الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

رلالرلا

منوعات تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها

حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة

عربي ودولي البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

الكرك

أخبار محلية الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

لار

تكنولوجيا يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي

فلسطين الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

ىىىى

تكنولوجيا قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر

مراد نورتلو

عربي ودولي سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة