الإثنين 2025-09-08 03:35 م
 

فتاة توثق لحظة فرح أخيها بقدوم مولوده الأول بعد انتظار دام عشر سنوات

لا
لقطات من الفيديو
 
الإثنين، 08-09-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-   متداول: فتاة توثق لحظة فرح أخيها بقدوم مولوده الأول بعد انتظار دام عشر سنوات
 
اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية تحتفل في الرصيفة باليوم العالمي لمحو الأمية

ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

بيؤلا

تكنولوجيا "شات جي بي تي" يصمّم لك غرفتك قبل أن تبدأ التغيير فعلياً

نقابة الممرضين الأردنيين

أخبار محلية "الممرضين والممرضات" تنظم يوما وظيفيا غدا

sdgrts

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن الغسالة الجديدة ‘Bespoke AI Washer’ والجيل الثاني من جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’ في معرض ‘IFA 2025’

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

56

تكنولوجيا ليس مجرد عنصر جمالي.. ما دلالة اللون الأزرق في منفذ USB؟

الأستاذ الدكتور نضال الرمحي

أخبار محلية التعليم العالي يوافق على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيساً لجامعة الزرقاء الخاصة



 
 





الأكثر مشاهدة