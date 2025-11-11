مشهد يلامس القلب 💚— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 11, 2025
فيل يُنقذ صغير غزال من الغرق… درس جديد في الرحمة من عالم الحيوان 🐘🦌#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/sMSmSnPCla
