كوخ إفريقي دائري تقليدي ويسمى أيضًا روندافيل في بعض المناطق#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/4c5Pzdox9t— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 28, 2025
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