وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية

وضمت قافلة المساعدات (13) شاحنة محمّلة بـ 54,600 طرد غذائي، جرى تسليمها إلى الجهات المختصة براً عبر الأراضي السعودية لتوزيعها على الشعب اليمني، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في المناطق المتضررة.
