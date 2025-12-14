وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية

الوكيل الإخباري- وصلت، السبت، قافلة المساعدات الغذائية التي سيرتها القوات المسلحة الأردنية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.

