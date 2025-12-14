متداول من أمريكا: احد عناصر الشرطة في نيويورك ينقذ رضيعًا من الاختناق أثناء توجهه لدوامه #متداول #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Emn2xvebO5— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 14, 2025
