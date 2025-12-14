ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية خلال تشرين الثاني

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر تشرين الثاني، ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لإنفاذ حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة.

وقالت وزارة المياه والري - سلطة المياه - سلطة وادي الأردن، إن هذه الجهود نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض الجوفية، ومديرية المشاغل المركزية، إضافة إلى إدارات وشركات المياه، وذلك تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة إلى رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي.