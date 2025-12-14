ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية خلال تشرين الثاني

وقالت وزارة المياه والري - سلطة المياه - سلطة وادي الأردن، إن هذه الجهود نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض الجوفية، ومديرية المشاغل المركزية، إضافة إلى إدارات وشركات المياه، وذلك تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة إلى رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي.
وبيّنت الوزارة أنها حققت خلال شهر تشرين الثاني مزيدا من الإنجاز، حيث تم ضبط وردم 13 بئرا مخالفا، وضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية، إضافة إلى ضبط 4 حفارات مخالفة تقوم بأعمال حفر غير قانونية في مناطق مختلفة من المملكة.
