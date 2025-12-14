الأحد 2025-12-14 04:52 م

ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية خلال تشرين الثاني

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،
وزارة المياه
الأحد، 14-12-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت وزارة المياه والري 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر تشرين الثاني، ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لإنفاذ حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وقالت وزارة المياه والري - سلطة المياه - سلطة وادي الأردن، إن هذه الجهود نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض الجوفية، ومديرية المشاغل المركزية، إضافة إلى إدارات وشركات المياه، وذلك تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة إلى رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي.


وبيّنت الوزارة أنها حققت خلال شهر تشرين الثاني مزيدا من الإنجاز، حيث تم ضبط وردم 13 بئرا مخالفا، وضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية، إضافة إلى ضبط 4 حفارات مخالفة تقوم بأعمال حفر غير قانونية في مناطق مختلفة من المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعميم هام من وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها

أخبار محلية التربية تحتفي بمسابقة مجالس التطوير التربوي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا

قوات الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

الأرصاد الجوية: زخات مطرية متوقعة اليوم في بعض المناطق

الطقس منخفض جوي قادم الى المملكة .. أمطار غزيرة وسيول متوقعة بهذا الموعد

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية خلال تشرين الثاني

وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية

أخبار محلية وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية

6

فيديو منوع متداول من أمريكا: احد عناصر الشرطة في نيويورك ينقذ رضيعًا من الاختناق أثناء توجهه لدوامه

فل

فيديو منوع شاهد: أم قررت ترك خيار الاسم لطفلتها الرضيعة



 






الأكثر مشاهدة