سلامي يوضح حول امكانية مشاركة النعيمات بكأس العالم

وقال سلامي، في تصريحاته قبل اللقاء، إن المنتخب السعودي يدخل المباراة مكتمل الصفوف دون نقص مؤثر، مشيرًا إلى قوة المنافس وخبرته في مثل هذه المواجهات.
وأوضح أن المنتخب الوطني يعاني من غياب عدد من اللاعبين المهمين، وعلى رأسهم يزن النعيمات وموسى التعمري، إلا أن ذلك لن يقلل من طموح "النشامى" في المنافسة على بطاقة التأهل.
وبين أن طبيب المنتخب الأردني لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن النعيمات خلال مواجهة العراق.
