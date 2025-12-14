عامل خفي يعيق التطور المعرفي لدى الأطفال

الوكيل الإخباري- نشرت مجلة JCPP نتائج دراسة حديثة كشفت عن عامل خفي يعيق تطور القدرات المعرفية والإدراكية لدى الأطفال.



وأشارت المجلة إلى أن القائمين على الدراسة حللوا بيانات 19607 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات من جورجيا، غامبيا، مدغشقر، ملاوي، سيراليون وفلسطين، وقارنوها بقياسات مناخية دقيقة للفترة من 2017 إلى 2020. وتبين أن التعرض لموجات الحر في سن مبكرة يعرقل اكتساب الطفل للمهارات المعرفية الأساسية.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يعيشون بشكل منتظم في ظل درجات حرارة تزيد عن 32 درجة مئوية هم أقل احتمالا لتحقيق معايير النمو في القراءة والكتابة والمهارات الحسابية. وكان التأثير أكثر وضوحا لدى الأطفال من الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الذين يسكنون المناطق الحضرية والمنازل التي تفتقر إلى مياه نظيفة، وهي عوامل تزيد من تفاقم آثار الحرارة.



وأوضح الباحثون أن الحرارة قد تؤثر على التطور الإدراكي من خلال عدة آليات متزامنة، تشمل الجفاف، والإجهاد المزمن، والالتهاب العصبي، واضطرابات النوم، وانخفاض النشاط البدني.



وأكد العلماء أن النتائج تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بدءا من تكييف البيئة الحضرية وصولا إلى الدعم الاجتماعي، لحماية الأطفال وضمان نمو قدراتهم الإدراكية في عالم يشهد ارتفاعا سريعا في درجات الحرارة.

