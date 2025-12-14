اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة

11:01 م

الوكيل الإخباري- رحّب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بدعوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإطلاق حوار وطني شامل حول التعديلات والسيناريوهات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة وضمان استدامتها التأمينية على المدى الطويل. اضافة اعلان





وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، إن فتح نقاش وطني تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين والخبراء، يُشكّل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والتوافق، والخروج بأفضل النتائج في هذا الإطار.



وأكد البيان أن اتحاد العمال، بصفته ممثلًا لمجموعة العمال في المجلس من خلال عضوية النقابات العمالية، سيشارك في الحوارات بكل فاعلية، لضمان حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين من العمال، وتقديم وجهة نظر نقابية تحقق المصلحة العامة وتوفّر الحماية الاجتماعية للعمال.



وأشار الاتحاد إلى دعمه لمبادئ أعلنتها المؤسسة، والمتمثّلة في الحفاظ على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع المتقاعدين من أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا والحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وفق أحكام القانون النافذ.

