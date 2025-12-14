اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، إن فتح نقاش وطني تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين والخبراء، يُشكّل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والتوافق، والخروج بأفضل النتائج في هذا الإطار.
وأكد البيان أن اتحاد العمال، بصفته ممثلًا لمجموعة العمال في المجلس من خلال عضوية النقابات العمالية، سيشارك في الحوارات بكل فاعلية، لضمان حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين من العمال، وتقديم وجهة نظر نقابية تحقق المصلحة العامة وتوفّر الحماية الاجتماعية للعمال.
وأشار الاتحاد إلى دعمه لمبادئ أعلنتها المؤسسة، والمتمثّلة في الحفاظ على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع المتقاعدين من أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا والحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وفق أحكام القانون النافذ.
