لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي وأعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والمعنيين بالقطاع السياحي، استعراض محاور الخطة المقترحة التي تركز على تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات السياحية، وتحسين وتأهيل الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة.

كما تمت مناقشة المشاريع السياحية المقترحة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب استعراض الأولويات والتحديات والفرص المتاحة، وبما يسهم في تعزيز التنمية السياحية المستدامة في محافظة الطفيلة ودعم المجتمعات المحلية.



وقال أمين عام وزارة السياحة خلال الاجتماع، إن اللجنة تعمل على إعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي بالمحافظة، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، والارتقاء بالمنتجات والخدمات السياحية، وتقديم تجارب نوعية للزوار.



وبين أن خطة اللجنة ستشمل تعزيز التسويق والترويج للطفيلة كوجهة سياحية فريدة، وتطوير الكوادر البشرية، ودعم المشاركة المجتمعية، بموازاة الاستفادة المثلى من الموارد المحلية، مشيرا الى أن اللجنة ستعمل على تصميم برامج تدريبية للعاملين والباحثين عن العمل بالقطاع السياحي، والتصدي للتحديات لضمان أثر إيجابي مستدام على المجتمع المحلي.



من جهته، ثمن محافظ الطفيلة، حرص وزارة السياحة واهتمامها في دعم وتطوير القطاع في المحافظة، من خلال تشكيل اللجنة المختصة ومتابعة مخرجاتها، لاسيما ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، مشيراً إلى أن السياحة في الطفيلة تعد قطاعا واعدا يستحق الدعم والرعاية.



وقدم رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريميين، ورئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة رئيس مجلس المحافظة مصطفى العوران، وعدد من أبناء المحافظة، مقترحات لمشاريع سياحية تنموية ذات بعد اقتصادي، مؤكدين أهمية توجيه الجهود نحو مشاريع نوعية محددة واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم الأثر التنموي المستدام في المحافظة.