أول تعليق من ترامب على هجوم سيدني

الأحد، 14-12-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-   وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حادث إطلاق النار المروع في سيدني، بأنه "هجوم إرهابي"، معربا عن تعازيه للمتضررين في حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة براون بالولايات المتحدة.اضافة اعلان


وأعرب ترامب عن تعازيه خلال حفل عيد الميلاد في البيت الأبيض، قائلا: "أود أن أعرب عن خالص تعازي.. للمتضررين بجامعة براون - تسعة أشخاص أصيبوا، واثنان منهم ينظران إلينا الآن من السماء".

وأضاف: "كما تعلمون، وقع هجوم مروع في أستراليا، كما فقدنا ثلاثة من أبطالنا في سوريا".

