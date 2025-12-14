أول تعليق من ترامب على هجوم سيدني

وأعرب ترامب عن تعازيه خلال حفل عيد الميلاد في البيت الأبيض، قائلا: "أود أن أعرب عن خالص تعازي.. للمتضررين بجامعة براون - تسعة أشخاص أصيبوا، واثنان منهم ينظران إلينا الآن من السماء".
وأضاف: "كما تعلمون، وقع هجوم مروع في أستراليا، كما فقدنا ثلاثة من أبطالنا في سوريا".
روسيا اليوم
-
