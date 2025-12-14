الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع والاتجار بالمخدرات

وقال الجهاز، في بيان صحفي، إن هذه العملية نُفِّذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، وشملت عدة محافظات عراقية، وأسفرت عن إلقاء القبض على 17 متهمًا، بينهم 14 متهمًا يحملون جنسيات أجنبية، يُشكّلون شبكة إجرامية منظمة لتصنيع مادة الكريستال المخدرة والاتجار بها.
وأوضح أن المتهم الرئيسي الأول أجنبي الجنسية، قدِم من إحدى دول الجوار، وقام باستئجار منزل في محافظة البصرة وحوّله إلى معمل سري لتصنيع مادة الكريستال المخدرة، مستغلًا خبرته في هذا المجال الإجرامي. أما المتهم الرئيسي الثاني، فهو مطلوب بتهمة إدخال المخدرات والمواد الأولية إلى البلاد، وقد تم استدراجه والقبض عليه في كمين محكم نفّذه الفوج التكتيكي في محافظة البصرة.
ولفت إلى أن العملية الأمنية امتدت لتشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف والديوانية، وتم تنفيذ ضربات أمنية متزامنة أدت إلى شلّ نشاط الشبكة بالكامل والقبض على التجار الرئيسيين، وأسفرت عن ضبط ما يقارب 20 كيلوغرامًا من مادة الكريستال المخدرة، وضُبط جزء منها بالجرم المشهود أثناء عملية التصنيع داخل المعمل السري، إضافة إلى ضبط ثمانية لترات من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.
وذكر الجهاز أن التحقيقات كشفت أن المتهمين استخدموا أساليب مختلفة في إخفاء المواد المخدرة والمواد الأولية، حيث جرى الإخفاء في المناطق البرية النائية وداخل الملابس، واستخدام عربات نقل البضائع، بل وصل الأمر إلى استغلال المعاقين لتمرير هذه المواد الخطرة.
وأشار إلى أنه جرى إحالة المتهمين والمضبوطات أصوليًا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر
-
الدفاع الروسية: إسقاط 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
-
الحوثيون يحذرون إسرائيل من استمرار خرق وقف إطلاق النار بغزة
-
أول تعليق من ترامب على هجوم سيدني
-
الداخلية السورية تعلن القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في هجوم تدمر
-
تبون يوقع على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
-
سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643
-
قديروف يضع شرطين لترشحه لانتخابات الشيشان 2026