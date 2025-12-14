الأحد 2025-12-14 11:42 م

الحوثيون يحذرون إسرائيل من استمرار خرق وقف إطلاق النار بغزة

الأحد، 14-12-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الخارجية اليمنية، التابعة للحوثيين، من استمرار إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار في غزة وآخره استهداف القيادي في كتائب القسام رائد سعيد سعد.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، أن "جرائم الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف وما تزال تُرتكب بشكل يومي متسببة في ارتقاء عشرات الشهداء بمن فيهم الأطفال والنساء".

وأشارت إلى أن "الكيان الصهيوني لم يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني في غزة".

كما حذرت الوزارة اليمنية من "استمرار التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات بما في ذلك القتل وهدم المنازل وتخريب الممتلكات، فضلاً عن مواصلة الخطط الاستيطانية بشكل غير مسبوق".

ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام "الكيان الصهيوني بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة الأولى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية ووقف التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية".

وجددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

