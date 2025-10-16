الخميس 2025-10-16 01:49 م
 

وزير الرياضة يلتقط سيلفي مع الجماهير تلبيةً لطلب مشجع سعودي 💚📷

لقطات من الفيديو
 
الخميس، 16-10-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري- مقطع اليوم : وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي يلبي طلب مشجع سعودي ويأخذ جواله ويلتقط مع الجماهير سلفي

