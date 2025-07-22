الثلاثاء 2025-07-22 08:12 م
 

أبو غزالة يرد على الحكومة السورية بعد إلغاء ترخيص شركاته

طلال أبو غزالة
طلال أبو غزالة
 
الثلاثاء، 22-07-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-  في أول رد رسمي له على قرار الحكومة السورية القاضي بإلغاء ترخيص شركته في دمشق، أكد رئيس "طلال أبو غزالة العالمية الرقمية"، الدكتور طلال أبو غزالة، التزامه الأخلاقي والمهني تجاه العاملين السوريين في مكتبه بدمشق، معلنًا استمراره في دفع رواتبهم الشهرية من حسابه المصرفي الخاص، رغم قرار الإلغاء.اضافة اعلان


وجاء في رد أبو غزالة، الموجه إلى وزير المالية السوري ورئيس مجلس المحاسبة والتدقيق، معالي الأستاذ محمد يسر برنية، أن ترخيص شركته في سوريا قد صدر منذ عام 1976، وقد استمر المكتب في العمل دون انقطاع طيلة العقود الماضية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين فيه هم من المواطنين السوريين، ويعتبرهم "أبناءه"، مؤكداً تحمله مسؤولية رواتبهم حتى بعد انتهاء الترخيص.

وأوضح أبو غزالة أن تصريحاته الأخيرة لقناة "المشهد"، التي استدعت صدور قرار الحكومة، جاءت من منطلق حرصه على "تحري الحقيقة والعدل"، ورفضه الإدلاء بشهادة ليس لديه إثباتات دقيقة بشأنها، مؤكدًا أن ذلك الموقف لا ينكر المآسي التي وقعت خلال سنوات النزاع.

وأضاف: "تبقى سوريا، وإلى الأبد، في ضميري وموضع اعتزازي، فهي موطن أخوالي من عائلة جبري في دمشق، وسأظل جاهزًا لشرف خدمتها متى ما أتيحت الفرصة".

وختم أبو غزالة خطابه بتجديد التزامه بالمساهمة في المشاريع التنموية والإنسانية التي تخدم سوريا وأهلها، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، وبدافع إيمانه العميق بدور العلم والتنمية في بناء المستقبل.


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gnews

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