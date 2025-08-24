فنانة لبنانية مصرية تثير الجدل في السعودية بسبب تركي آل الشيخ

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة والإعلامية مادلين طبر جدلاً في السعودية بعد تغريدة نشرتها على منصة "إكس"، عبّرت فيها عن استيائها من تجاهل تكريمها في المملكة رغم مسيرتها الممتدة لأكثر من 45 عاماً، مشيرة إلى غيابها عن مهرجان البحر الأحمر، وذكرت المستشار تركي آل الشيخ بلهجة عتاب.

التغريدة أدت إلى فتح تحقيق مع الإعلامي وجدي النجدي الذي استضافها في لقاء بالنادي الإعلامي بجدة، ما دفع مادلين إلى حذف المنشور وتوضيح الموقف، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية كاملة، وأن النجدي لا علاقة له بتصريحاتها.



وأكدت احترامها الكبير للسعودية وشعبها، موضحة أن ما كتبته كان بدافع "العتاب المحب"، وليس لإثارة الجدل.

روسيا اليوم