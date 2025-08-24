المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

-
أخبار متعلقة
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا
الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي
مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية
بلدية عجلون تطلق خططًا شاملة لتأهيل المواقع السياحية
وزير الخارجية يلتقي السيناتور الاميركي شاهين
الأغذية العالمي: استبعاد 36 ألف لاجئ من المساعدات بعد عودتهم من الأردن لسوريا
وزارة العدل تنفذ 1149 عقوبة بديلة عن الحبس حتى نهاية تموز
الجمارك: العقبة نموذجًا متقدما في تسهيل التجارة وجذب الاستثمار