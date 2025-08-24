الأحد 2025-08-24 02:05 م
 

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الاردنية
الأحد، 24-08-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأحد، محاولة تسلل مجموعة اشخاص على واجهتها ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري، وبعد اجراء عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

