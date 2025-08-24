الأحد 2025-08-24 02:07 م
 

نيقولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة

نيقولا معوّض
 
الأحد، 24-08-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-   علّق الممثل اللبناني نيقولا معوّض للمرة الأولى على الموقف المحرج الذي تعرض له خلال مهرجان "بياف"، بعد أن بارك للممثلة دانييلا رحمة على خبر حملها أثناء تقديمه لها على المسرح، إلا أنها تجاهلت التعليق، ما أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نيقولا في تصريحات تلفزيونية:
"باركت لها على المسرح لأني كنت مفكر إنها أعلنت عن حملها على السوشيال ميديا، وتفاجأت من رد فعلها، بس متأكد إنها ما كانت تقصد تحرجني".


وكان الفيديو المتداول قد أظهر نيقولا وهو يهنئ دانييلا قائلًا:
"مبروك الجائزة ومبروك الخبر السعيد اللي شفناه على السوشيال ميديا"،
لترد دانييلا بابتسامة مقتضبة:
"إني اتجوزت متأخر، نيقولا".
ليتابع سريعًا:
"لا، شي تاني غير الزواج… سلّمي على ناصيف وإن شاء الله بيتكم يضل عامر بالفرح والصحة".


الموقف أثار تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، بين من رأى أن نيقولا وقع في سوء فهم، ومن اعتبر تصرف دانييلا محترفًا ومتحفظًا تجاه خصوصياتها الشخصية.

 

لبنان 24

 
 
