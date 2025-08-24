نيقولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة

وقال نيقولا في تصريحات تلفزيونية:
"باركت لها على المسرح لأني كنت مفكر إنها أعلنت عن حملها على السوشيال ميديا، وتفاجأت من رد فعلها، بس متأكد إنها ما كانت تقصد تحرجني".
وكان الفيديو المتداول قد أظهر نيقولا وهو يهنئ دانييلا قائلًا:
"مبروك الجائزة ومبروك الخبر السعيد اللي شفناه على السوشيال ميديا"،
لترد دانييلا بابتسامة مقتضبة:
"إني اتجوزت متأخر، نيقولا".
ليتابع سريعًا:
"لا، شي تاني غير الزواج… سلّمي على ناصيف وإن شاء الله بيتكم يضل عامر بالفرح والصحة".
الموقف أثار تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، بين من رأى أن نيقولا وقع في سوء فهم، ومن اعتبر تصرف دانييلا محترفًا ومتحفظًا تجاه خصوصياتها الشخصية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم
-
فنانة لبنانية مصرية تثير الجدل في السعودية بسبب تركي آل الشيخ
-
وعكة مفاجئة تصيب شيرين يستدعي تدخلا طبيا عاجلا
-
الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
-
تطور غير متوقع في الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام
-
أمل عرفة تفاجئ جمهورها بالانسحاب من مسلسل "عيلة الملك"
-
وفاة الفنان تيمور تيمور غرقًا تعيد للأذهان حوادث مأساوية طالت نجوما عربا
-
إليسا ضحية احتيال بـ2.7 مليون دولار.. والمحتال يهرب خارج لبنان