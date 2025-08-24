وزارة العدل تنفذ 1149 عقوبة بديلة عن الحبس حتى نهاية تموز

12:38 م

الوكيل الإخباري- نفّذت وزارة العدل 1149 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز. اضافة اعلان





وأصدرت الوزارة 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيًّا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، كما أصدرت 3197 شهادة عدم محكومية باللغة الإنجليزية إلكترونيًّا خلال شهر تموز الماضي، فيما أصدرت الوزارة 50.1 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيًّا خلال شهر تموز الماضي.



وطبّقت الوزارة 30 حالة رقابة إلكترونية "سوار إلكتروني" خلال شهر تموز، فيما طبّقت 121 حالة رقابة إلكترونية "سوار إلكتروني" منذ بداية العام حتى نهاية شهر تموز.