بلدية عجلون تطلق خططًا شاملة لتأهيل المواقع السياحية

الوكيل الإخباري- تواصل بلدية عجلون الكبرى جهودها في تحسين الواقع الخدمي والتنموي عبر خطط وبرامج تستهدف البنية التحتية والمواقع السياحية وتعزيز الرقابة الصحية وتنظيم الحركة المرورية.

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إن البلدية وضعت خطة لإعادة تأهيل مداخل المدينة وزراعتها وإنشاء بوابات تاريخية من جهتي إربد وعمان في منطقة عنجرة إلى جانب متابعة المشاريع المتعثرة والعمل على إنجازها بشكل كامل.



وأضاف أن البلدية تنفذ جولات ميدانية للرقابة الصحية على المحال التجارية فضلًا عن تكثيف حملات النظافة المستمرة في المواقع السياحية مبينًا أن هناك خطة واسعة لمعالجة الازدحامات المرورية داخل المدينة.



وأشار إلى أن لجنة السلامة العامة تدرس أوضاع المباني القديمة والبيوت التراثية التي تشكل خطورة أو مكاره صحية على المواطنين مشيرًا إلى أن البلدية تولي المواقع السياحية اهتمامًا خاصًا من ناحية التزيين والتجميل بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية عجلون السياحية.



وأكد البشابشة أن البلدية أعدت خطة شاملة لإعادة تأهيل شارع الحسبة إلى جانب تنظيف الجزر الوسطية وصيانة وتأهيل الطرق بما ينعكس إيجابًا على المشهد الخدمي والتنموي في المحافظة.