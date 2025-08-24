الأحد 2025-08-24 02:07 م
 

محافظ معان يتفقد عددا من المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

تفقد محافظ معان خالد الحجاج، اليوم الأحد، عدداً من المدارس الحكومية في المحافظة، صباح اليوم الدراسي الأول للعام الجديد 2025-2026. وشملت الزيارة مدرسة الخليل بن أحمد الفراهيدي الثانوية، حيث التقى باله
جانب من الزيارة
 
الأحد، 24-08-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-    تفقد محافظ معان خالد الحجاج، اليوم الأحد، عدداً من المدارس الحكومية في المحافظة، صباح اليوم الدراسي الأول للعام الجديد 2025-2026.

اضافة اعلان


وشملت الزيارة مدرسة الخليل بن أحمد الفراهيدي الثانوية، حيث التقى بالهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة ووجه لهم كلمة هنأهم فيها ببدء العام الدراسي، داعياً إلى المثابرة والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق وتمنى لهم عاماً دراسياً حافلاً بالإنجاز.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عنعن

فن ومشاهير مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي

محطة محروقات

اقتصاد محلي توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

فلسطين الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحدى دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب

بثثب

فن ومشاهير وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم

الطفيلة

أخبار محلية مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية

فلسطينيون خلال تشييع جنازة شهداء المساعدات الإنسانية في غزة

فلسطين ارتفاع عدد شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2095 شهيدا



 
 





الأكثر مشاهدة