محافظ معان يتفقد عددا من المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

وشملت الزيارة مدرسة الخليل بن أحمد الفراهيدي الثانوية، حيث التقى بالهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة ووجه لهم كلمة هنأهم فيها ببدء العام الدراسي، داعياً إلى المثابرة والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق وتمنى لهم عاماً دراسياً حافلاً بالإنجاز.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا
-
الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي
-
مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية
-
بلدية عجلون تطلق خططًا شاملة لتأهيل المواقع السياحية
-
وزير الخارجية يلتقي السيناتور الاميركي شاهين
-
الأغذية العالمي: استبعاد 36 ألف لاجئ من المساعدات بعد عودتهم من الأردن لسوريا
-
وزارة العدل تنفذ 1149 عقوبة بديلة عن الحبس حتى نهاية تموز
-
الجمارك: العقبة نموذجًا متقدما في تسهيل التجارة وجذب الاستثمار