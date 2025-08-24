قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

ومدينة طوباس تقع شمال شرق الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها نحو 500 كيلومتر مربع، وهي مركز محافظة طوباس، ولها دور مهم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ كانت من أوائل المدن التي أسهمت في إشعال الثورة الفلسطينية عام 1965، كما شهدت ظهور "كتيبة طوباس" عام 2022، والتي شاركت في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
-
أخبار متعلقة
-
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحدى دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب
-
ارتفاع عدد شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2095 شهيدا
-
شهيدة ومصابون بقصف إسرائيلي على جباليا النزلة
-
قافلة " الحياة والأمل 2" الإماراتية الطبية تصل غزة
-
شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
-
غارة إسرائيلية على حي الزيتون بغزة
-
قوة إسرائيلية خاصة تتسلل إلى قباطية وتعتقل شابا فلسطينيا