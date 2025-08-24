11:22 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.





ومدينة طوباس تقع شمال شرق الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها نحو 500 كيلومتر مربع، وهي مركز محافظة طوباس، ولها دور مهم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ كانت من أوائل المدن التي أسهمت في إشعال الثورة الفلسطينية عام 1965، كما شهدت ظهور "كتيبة طوباس" عام 2022، والتي شاركت في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.