الجمارك: العقبة نموذجًا متقدما في تسهيل التجارة وجذب الاستثمار

الوكيل الإخباري- قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك إن إعادة هندسة الاجراءات الجمركية وتبسيطها من شأنها إن تجعل من العقبة نموذجًا متقدما في تسهيل التجارة وجذب الإستثمارات.





وأكد العكاليك خلال جولة ميدانية في العقبة أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين الجمارك الأردنية ومختلف الدوائر الخدمية الحكومية والقطاع الخاص في العقبة بهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز التسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والسياحي.



وشملت الجولة الميدانية عددا من الزيارات واللقاءات التي عقدتها الجمارك الأردنية مع كل من رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ودار المحافظة وشركة تطوير العقبة وشركة ميناء الحاويات (ACT) وممثلي شركات التخليص والملاحة والجسر العربي بالاضافة إلى المراكز والمديريات الجمركية في حيث تم مناقشة سير العمل والمواضيع المشتركة وآليات تسهيل الاجراءات وتعزيز الإلتزام وإيجاد الحلول اللازمة لأية مشاكل أو عقبات قد تعترض العمل الجمركي وعمليات التخليص.



وفي ذات الإطار قدم كل من مدير مركز جمرك العقبة ومدير مركز جمرك حدود العقبة عرضا تناول أبرز الإنجازات والمشاريع التطويرية والخطط المستقبلية الرامية إلى مواكبة التطورات المتسارعة في التبادل التجاري وانسياب حركة البضائع والمسافرين، خلال لقاء موسع مع كافة الكوادر الجمركية العاملة مؤكدًا أهمية الدعم المستمر لتمكين الكوادر من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.