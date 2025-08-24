الأمن العام يطلق حملة توعوية شاملة في المدارس

وشهدت الطوابير الصباحية في عدد كبير من مدارس المملكة حضور فرق ميدانية من مديريات الشرطة، والإدارات المرورية، والدفاع المدني، وبتنسيق من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، والتي استقبلت الطلاب في المدارس لتقف جنباً إلى جنب مع الهيئات الإدارية والتدريسية، في تنفيذ فعاليات توعوية مباشرة مع الطلبة.
ووزعت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وإدارة السير، والمعهد المروري هدايا في عدد من المدارس في مواقع مختلفة تضمنت حقائب، وقرطاسية، ودفاتر رسم، وعلب ألوان، وجداول مدرسية، دُوّن عليها نصائح توعوية مهمة للطلاب.
كما كثفت الإدارات المرورية، من أنشطتها الميدانية للحفاظ على تدفق الحركة المرورية في أجواء آمنة، وتفقد حافلات ومركبات نقل الطلاب، إضافة إلى أدوار توعوية في المدارس وإرشادات للحفاظ على سلامة الطلاب وترسيخ سلوكيات مرورية سليمة لديهم.
