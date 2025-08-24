الأحد 2025-08-24 02:05 م
 

الأمن العام يطلق حملة توعوية شاملة في المدارس

مبنى مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 24-08-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية الأمن العام اليوم، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، حملة توعوية وإرشادية شاملة لمدارس المملكة، عبر مختلف وحداتها وتشكيلاتها، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف تعزيز بيئة مدرسية آمنة للطلبة.

اضافة اعلان


وشهدت الطوابير الصباحية في عدد كبير من مدارس المملكة حضور فرق ميدانية من مديريات الشرطة، والإدارات المرورية، والدفاع المدني، وبتنسيق من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، والتي استقبلت الطلاب في المدارس لتقف جنباً إلى جنب مع الهيئات الإدارية والتدريسية، في تنفيذ فعاليات توعوية مباشرة مع الطلبة.


ووزعت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وإدارة السير، والمعهد المروري هدايا في عدد من المدارس في مواقع مختلفة تضمنت حقائب، وقرطاسية، ودفاتر رسم، وعلب ألوان، وجداول مدرسية، دُوّن عليها نصائح توعوية مهمة للطلاب.


كما كثفت الإدارات المرورية، من أنشطتها الميدانية للحفاظ على تدفق الحركة المرورية في أجواء آمنة، وتفقد حافلات ومركبات نقل الطلاب، إضافة إلى أدوار توعوية في المدارس وإرشادات للحفاظ على سلامة الطلاب وترسيخ سلوكيات مرورية سليمة لديهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي

محطة محروقات

اقتصاد محلي توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

فلسطين الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحدى دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب

بثثب

فن ومشاهير وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم

الطفيلة

أخبار محلية مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية

فلسطينيون خلال تشييع جنازة شهداء المساعدات الإنسانية في غزة

فلسطين ارتفاع عدد شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2095 شهيدا

العاصمة السورية دمشق

اقتصاد محلي 42 شركة أردنية تشارك في معرض دمشق الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة