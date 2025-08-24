الأمن العام يطلق حملة توعوية شاملة في المدارس

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام اليوم، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، حملة توعوية وإرشادية شاملة لمدارس المملكة، عبر مختلف وحداتها وتشكيلاتها، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف تعزيز بيئة مدرسية آمنة للطلبة.

وشهدت الطوابير الصباحية في عدد كبير من مدارس المملكة حضور فرق ميدانية من مديريات الشرطة، والإدارات المرورية، والدفاع المدني، وبتنسيق من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، والتي استقبلت الطلاب في المدارس لتقف جنباً إلى جنب مع الهيئات الإدارية والتدريسية، في تنفيذ فعاليات توعوية مباشرة مع الطلبة.



ووزعت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وإدارة السير، والمعهد المروري هدايا في عدد من المدارس في مواقع مختلفة تضمنت حقائب، وقرطاسية، ودفاتر رسم، وعلب ألوان، وجداول مدرسية، دُوّن عليها نصائح توعوية مهمة للطلاب.