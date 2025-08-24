الأحد 2025-08-24 02:07 م
 

وزير الخارجية يلتقي السيناتور الاميركي شاهين
الأحد، 24-08-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، السيناتور الأميركي جين شاهين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وتطورات الأوضاع في المنطقة.

 
 
