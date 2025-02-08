"أسبوع التثقيف بالسرطان" يوصي باستمرار حملات التوعية طوال العام

وأكد رئيس الجمعية، وأمين عام الرابطة العربية لمكافحة السرطان، الدكتور سامي الخطيب، في تصريح اليوم السبت، أهمية تعزيز الفحوصات الطبية المبكرة وتوفيرها بأسعار معقولة أو بشكل مجاني، خاصة في المناطق النائية.
ودعا إلى نشر الوعي بأنماط الحياة الصحية من خلال التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين، مشددا على ضرورة تمكين المرضى والناجين من السرطان للمشاركة في جهود التوعية ونقل تجاربهم إلى الآخرين مع إشراك الإعلام بشكل فعال في نشر المعلومات العلمية الموثوقة حول الوقاية والعلاج.
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