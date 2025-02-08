"أسبوع التثقيف بالسرطان" يوصي باستمرار حملات التوعية طوال العام

الوكيل الإخباري- أوصى "الأسبوع العربي للتوعية والتثقيف حول السرطان"، الذي نظمته جمعية أطباء الأورام في نقابة الأطباء بالتزامن مع فعاليات مماثلة في عدة دول عربية، والذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة، بضرورة استمرار حملات التوعية على مدار العام عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية.

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وأكد رئيس الجمعية، وأمين عام الرابطة العربية لمكافحة السرطان، الدكتور سامي الخطيب، في تصريح اليوم السبت، أهمية تعزيز الفحوصات الطبية المبكرة وتوفيرها بأسعار معقولة أو بشكل مجاني، خاصة في المناطق النائية.