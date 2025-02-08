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"أسبوع التثقيف بالسرطان" يوصي باستمرار حملات التوعية طوال العام

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء
السبت، 08-02-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري-    أوصى "الأسبوع العربي للتوعية والتثقيف حول السرطان"، الذي نظمته جمعية أطباء الأورام في نقابة الأطباء بالتزامن مع فعاليات مماثلة في عدة دول عربية، والذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة، بضرورة استمرار حملات التوعية على مدار العام عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية.

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وأكد رئيس الجمعية، وأمين عام الرابطة العربية لمكافحة السرطان، الدكتور سامي الخطيب، في تصريح اليوم السبت، أهمية تعزيز الفحوصات الطبية المبكرة وتوفيرها بأسعار معقولة أو بشكل مجاني، خاصة في المناطق النائية.


ودعا إلى نشر الوعي بأنماط الحياة الصحية من خلال التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين، مشددا على ضرورة تمكين المرضى والناجين من السرطان للمشاركة في جهود التوعية ونقل تجاربهم إلى الآخرين مع إشراك الإعلام بشكل فعال في نشر المعلومات العلمية الموثوقة حول الوقاية والعلاج.

 
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