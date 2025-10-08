أشغال إربد: إجراءات على طريق البترول لتعزيز السلامة المروية

وقال الربضي إن الطريق الذي يربط ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة وبني عبيد وقصبة إربد، كان يبلغ عرضه 3 أمتار فقط قبل نحو 10 سنوات، وتمت توسعته ليصبح 8 أمتار حاليا، مشيرا إلى أنه من الناحية الفنية لا يمكن فصل الطريق بجزيرة وسطية على سعة 8 أمتار.
وبين أن الشارع جرى تأثيثه بإشارات تحذيرية وعلامات مرورية تشمل عدم التجاوز وتحديد السرعة القصوى بـ60 كيلومترا في الساعة غير أن المشكلة الأساسية تكمن في سير بعض السائقين بسرعات عالية تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة ما يتسبب في وقوع حوادث خطيرة ومتكررة.
وأشار إلى أن تنفيذ المطبات وتركيب الكاميرات جاء لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وضبط حركة السير، ما سيحد من الحوادث بشكل ملموس ويعيد الانضباط والسلامة المرورية على طريق البترول.
وأوضح ان الطريق هو مستملك لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ما يستدعي الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة الطاقة لتنفيذ أي مشروع أو أعمال صيانة وتأهيل على مسار الطريق.
وشدد الربضي على أن العمل على الطريق يتطلب خصوصية ومواصفات عمل خاصة نظراً لوجود خط "التابلاين" ضمن حرم الطريق.
وأكد أنه تم الحصول على موافقة لعمل دوار على "مثلث البترول" المعروف بمثلث "الجعابي"، بهدف تسهيل حركة المرور وانسيابها حيث سيطرح ضمن عطاء خلال عام 2026، وذلك لحل مشكلة المثلث التي تشهد إرباكات مرورية.
