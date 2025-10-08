نشاطات ثقافية وعلمية في "الأردنية" و"الهاشمية"

11:46 م

الوكيل الإخباري- احتفلت كليّة اللغات الأجنبيّة في الجامعة الأردنيّة، بذكرى "يوم الهانغل"، الذي يُصادف مرورَ 579 عامًا على ابتكار الأبجديّة الكوريّة "الهانغل" على يدِ الملك سيجونغ، وذلك من خلالِ فعالية مُميّزة نظّمها معهد الملك سيجونغ في الجامعة في حديقة اللغات داخل حرم الجامعة. اضافة اعلان





وتضمنت الفعالية، مجموعة من "البوثات" التفاعليّة التي عرَّفت الزوار على جمالِ اللغة والثقافة الكوريّة، من أبرزها "بوث" الكتابة الذي أتاحَ للطلبة فرصةَ تجربة كتابة أسمائهم بالأبجديّة الكوريّة، و"بوث" المعلومات الذي قدَّم نبذة تاريخيّة عن نشأة "الهانغل" وأهميّته في الهويّة الكوريّة.



كما اشتملت الاحتفالية على مسابقات ثقافيّة وألعاب تقليديّة كوريّة، إضافةً إلى تقديم أطعمةٍ كوريّة متنوّعة، وتوزيع هدايا تذكاريّة مُقدَّمة من كوريا للمشاركين، في أجواء تفاعليّة عكست روحَ التبادلِ الثقافيّ والتعاون الأكاديميّ بين الأردن وكوريا.



وأكدَّ عميد كليّة اللغات الأجنبية الدكتور مروان الجراح أنَّ الاحتفالَ بـ"يوم الهانغل" يأتي في إطار حرص الكليّة على تعزيزِ الوعي باللغات العالميّة وثقافاتها، وإتاحة الفرصة أمامَ طلبة الجامعة للتعرف على الثقافات المُختلفة من خلالِ الأنشطة اللامنهجيّة التي تنظمها الكليّة ومعهد الملك سيجونغ سنوياً.



وأضافَ أنَّ "يومَ الهانغل" يمثلُ مناسبة وطنيّة في كوريا الجنوبيّة، يحتفلُ بها الشعب الكوري سنويًا تخليدًا لذكرى ابتكار أبجديّته التي تعدّ من أكثرِ الأبجديّات تنظيمًا ووضوحًا في العالم.



وفي الزرقاء، قال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، خلال متابعته ورشة متخصصة نظمتها كلية الطب البشري حول المحاكاة في التعليم الطبي على هامش المؤتمر الطبي الذي تنظمه الجامعة ومستشفى الأمير حمزة يوم غد الخميس، إن الجامعة تعمل وفق خطة طموحة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم من خلال تبني أساليب تدريس حديثة تواكب المعايير العالمية.



وأوضح الحياري أن التعليم الطبي في الكليات الصحية يتطلب بيئة تدريبية متقدمة تدمج بين المعرفة النظرية والممارسة العملية، مشيرا إلى أن المحاكاة السريرية تعد أداة تعليمية فعالة تتيح للطلبة اكتساب المهارات السريرية في بيئة آمنة، وتسهم في إعداد كفاءات طبية قادرة على المنافسة في القطاع الصحي الوطني والدولي.



وقدم مدير التعليم الطبي في مستشفى سدرة الطبي بدولة قطر، الدكتور عبدالله صبابحة، ورشة عمل تناولت أهمية المحاكاة الطبية، وأنواعها، وأشكالها ومقارنة شاملة بين التعليم التقليدي وأساليب المحاكاة الحديثة، مستعرضا مجموعة من السيناريوهات البرمجية التي تحاكي الحالات الطبية وتتيح للطلبة اختبار قدراتهم في التشخيص والإجراءات الطبية إلى جانب تحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي ضمن فرق متعددة التخصصات، إضافة إلى عدد أخر من ورش العمل المتخصصة في التعليم الطبي التي استمرت على مدار يومين.

