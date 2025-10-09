أول رد من حماس بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال

جاء الإعلان بعد مفاوضات مكثفة في شرم الشيخ حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".
ودعت الحركة الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق إلى "إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".
ووجهت حماس تحية للشعب الفلسطيني "الذي سجل مواقف عز وبطولة وشرف لا نظير لها"، مؤكدة أن "تضحيات شعبنا لن تذهب هباء، وأننا سنبقى على العهد، ولن نتخل عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير".
