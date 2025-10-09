الخميس 2025-10-09 04:01 ص
 

أول رد من حماس بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال

ل
أرشيفية
 
الخميس، 09-10-2025 02:28 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

جاء الإعلان بعد مفاوضات مكثفة في شرم الشيخ حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

اضافة اعلان


ودعت الحركة الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق إلى "إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".


ووجهت حماس تحية للشعب الفلسطيني "الذي سجل مواقف عز وبطولة وشرف لا نظير لها"، مؤكدة أن "تضحيات شعبنا لن تذهب هباء، وأننا سنبقى على العهد، ولن نتخل عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين أول رد من حماس بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال

ف

فلسطين ترامب يعلن التوصل لاتفاق على إنهاء الحرب في غزة

ن

أخبار محلية العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي

ا

منوعات مرحلة فلكية جديدة.. رصد الماء لأول مرة في مذنب قادم من خارج النظام الشمسي

مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات

أخبار محلية مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات

ل

أسواق ومال رابطة السياحة الأمريكية تقدّر خسائرها الإجمالية بسبب الإغلاق بنحو مليار دولار أسبوعيا

عقوبات مشددة للصيدليات التي تصرف الأدوية دون وصفة طبية

أخبار محلية عقوبات مشددة للصيدليات التي تصرف الأدوية دون وصفة طبية

الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

عربي ودولي الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن



 
 





الأكثر مشاهدة