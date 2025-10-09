رابطة السياحة الأمريكية تقدّر خسائرها الإجمالية بسبب الإغلاق بنحو مليار دولار أسبوعيا

الوكيل الإخباري- أفادت رابطة السياحة والسفر الأمريكية، في بيان أمس الأربعاء، بأن قطاع السياحة والسفر في الولايات المتحدة يخسر حوالي مليار دولار أسبوعيا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.



وقال رئيس الرابطة جيف فريمان: "هذا الإغلاق الحكومي يسبب ضررا حقيقيا لا يمكن إصلاحه".



وذكر فريمان أن نقص التمويل جعل المسافرين يواجهون "طوابير انتظار متزايدة في المطارات، وتأخير الرحلات، وتقليص عدد الرحلات المغادرة، وحتى إغلاق أبراج مراقبة الحركة الجوية مؤقتا".

اضافة اعلان



وحذرت الرابطة من أنه ما لم تعد الحكومة للعمل قريبا، فإن الأضرار ستستمر في التراكم "بالنسبة للمجتمعات المحلية والشركات الصغيرة والبلاد ككل".



وبحسب تقديرات الرابطة، فإن الخسارة الإجمالية تجاوزت بالفعل مليار دولار، وهو ما ينعكس في عدادها الإلكتروني، الذي يسجل تأثير الإغلاق في الوقت الفعلي.

وأضاف فريمان: "السفر محرك أمريكا. وعندما يتوقف، يشعر الجميع بتأثيره في كل ركن من أركان البلاد".



يذكر أن الولايات المتحدة دخلت في يوم 1 أكتوبر سنة مالية جديدة دون أن يتمكن الكونغرس من إقرار موازنة الحكومة، مما أدى إلى شلل في عمل المؤسسات الحكومية. ويشير مصطلح "الإغلاق الحكومي" في الولايات المتحدة إلى تعطيل المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة، بسبب عدم إقرار الميزانية للعام المالي الجديد، وهي حالة تتكرر من حين لآخر في المشهد السياسي الأمريكي.