الخميس 2025-10-09 12:45 ص
 

الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
 
الخميس، 09-10-2025 12:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن سلاح الجو تمكن من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم اعتراض المسيرة قرب الحدود الإسرائيلية المصرية.

وأشار الإعلام العبري إلى أنه تم رصد مسيرة ثانية قادمة من اليمن.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تفاصيل رسمية حول نوع الطائرة المسيرة أو الأضرار التي ربما نتجت عنها، غير أن مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت أن الاعتراض تم بنجاح.

روسيا اليوم
 
 
