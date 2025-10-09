الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم اعتراض المسيرة قرب الحدود الإسرائيلية المصرية.
وأشار الإعلام العبري إلى أنه تم رصد مسيرة ثانية قادمة من اليمن.
ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تفاصيل رسمية حول نوع الطائرة المسيرة أو الأضرار التي ربما نتجت عنها، غير أن مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت أن الاعتراض تم بنجاح.
روسيا اليوم
