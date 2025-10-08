وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التطورات في القطاع

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب والأجانب، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحث الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع المكلّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبي الطاهر الباعور، التطورات في قطاع غزة، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



كما أكد الصفدي ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.



وفي اتصال هاتفي آخر، بحث الصفدي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة.



كما تناول اتصال هاتفي بين الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم مرزوق، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.