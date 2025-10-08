المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في منطقة حوشا، التابعة للواء البادية الشمالية الغربية، إدارة مياه المفرق بتشغيل مضخة المياه الجديدة التي تم تركيبها قبل أكثر من شهر في محطة ضخ المياه الخاصة بالمنطقة.

وأشار المواطنون، لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة مياه المفرق استجابت لمطالبهم بتركيب مضخة جديدة، بديلة عن القديمة التي كانت تتعرض لأعطال متكررة، إلا أن المضخة الجديدة لم تُشغل حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على تركيبها.



وقالوا إن محطة الضخ الجديدة ستكون حلا جذريا لمشكلة ضخ المياه للمشتركين لاسيما وأن مضخة المياه القديمة كانت كثيرة الأعطال ما كان ينجم عنه انقطاع المياه وعدم حصولهم على حاجاتهم منها جراء اضطرارهم لشرائها بواسطة الصهاريج الخاصة والتي تمتاز بأسعارها المرتفعة.



بدوره، قال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك، معتز عبيدات، إن إدارة الشركة ومن خلال مياه المفرق استجابت لمطالب المشتركين لتركيب مضخة مياه جديدة في محطة مياه حوشا عوضا عن المضخة القديمة التي كانت تتعطل بين الحين والآخر، لافتا إلى أنه تم تركيب المضخة الجديدة قبل فترة من الزمن إلا أن عدم وجود لوحة كهرباء خاصة لتشغيلها سواء في شركتي مياه اليرموك أو كهرباء إربد حال دون تشغيلها.