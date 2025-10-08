مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات

الوكيل الإخباري- نظمت هيئات ومراكز شبابية، اليوم الأربعاء، برامج وأنشطة متنوعة، استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

اضافة اعلان



في الكرك، اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن/ الكرك، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تدريب "صناعة المحتوى وإدارة منصات العمل الإلكتروني" ضمن برنامج تدريبي متكامل في مجالات صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني" لفريق عمل محافظة الكرك، وذلك ضمن سعي الهيئة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني.



وقال مدير قضاء غور المزرعة في لواء الأغوار الجنوبية، علي القويدر، خلال فعاليات اختتام الدورة إن الدورة كانت تجربة ثرية ومُلهمة، ساهمت في تطوير مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم في مجال صناعة المحتوى وإدارة منصات العمل الإلكتروني، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.



وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في الكرك، عدي الحمايدة، إن البرنامج التدريبي جاء لإكساب الشباب المعرفة وبناء قدراتهم ومهاراتهم العملية والنظرية والمعرفية، ورفع كفاءة الشباب الإنتاجية، إضافة إلى تدريبهم على جملة من المهارات الأخرى تتعلق بزيادة قدرتهم على المنافسة وجاهزيتهم لسوق العمل والمجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة ترتبط بعلاقات شراكة وتعاون وثيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، حيث شاركت بمجموعة من البرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة في مجال التدريب.



وأضاف أن الدورة تستهدف تدريب الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية المستهدفة من قبل الهيئة، ويجري اختيار المشاركين في الدورات التدريبية المتخصصة بناء على معايير خاصة لكل برنامج تدريبي، منها أن يكون لديه إلمام بالمهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب ومهارات التواصل الاجتماعي، و مستوى جيد باللغة الإنجليزية، ويمتلك الرغبة والاهتمام بموضوع التدريب، ولديه المهارات المكتسبة لضمان توفر المهارات الأساسية عن موضوع التدريب.



وفي محافظة الكرك أيضا، نظم مركز شابات راكين نشاطًا توعويًا بعنوان: "أمراض الدم"، بالتعاون مع لجنة صحة مجتمع مركز صحي راكين، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز في المنطقة.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، إن هذا النشاط يأتي في إطار حرص المركز على رفع الوعي الصحي لدى الشابات، وتعزيز الثقافة الصحية والمجتمعية، من خلال التعاون مع الجهات الصحية المحلية لتقديم برامج نوعية تخدم احتياجات المجتمع المحلي.



وقدّمت المدربة أمجاد العساسفة جلسة تثقيفية تناولت خلالها مفهوم أمراض الدم، والأمراض الشائعة مثل فقر الدم وأنيميا البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى شرح آليات إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وطرق التشخيص، وآلية صرف الأدوية المناسبة لكل حالة.



وفي عجلون، كرّم مركز الشباب والشابات النموذجي، رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، ومدير التربية والتعليم خلدون جويعد، وعميد كلية عجلون الجامعية الدكتور وائل الربضي؛ بمناسبة يوم المعلم العالمي تقديراً لجهودهم في دعم العملية التعليمية.



وقال مدير الشباب الدكتور محمد جرادات إن هذا التكريم يأتي عرفاناً بعطاء المؤسسات التعليمية، وتقديراً لدورها في دعم المبادرات الشبابية والتعليمية، وحرصها الدائم على بناء جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية والمديرية لخدمة قطاع الشباب، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في التنمية المحلية.



من جهته، أشار الهناندة إلى أن يوم المعلم يمثل محطة للاعتزاز بالمعلمين ورسالتهم السامية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، مؤكدا أن جامعة عجلون ستواصل دعمها للبرامج الشبابية والمجتمعية.



وأكد جويعد دور المعلم في خدمة الوطن وإعداد جيل واعٍ ومنتمٍ لوطنه، وإعداده إعدادا علميا، مشيرا إلى أن المعلم سيبقى الأساس في بناء الإنسان والوطن.



وقال الربضي إن الاحتفال بيوم المعلم بهذا الشكل من العرفان المؤسسي والمجتمعي يلقي بمزيد من المسؤولية على عاتق المعلمين للنهوض بالوطن، وتقدير دورهم المحوري في تنشئة أجيال قادرة على شق طريقها نحو العلم والمعرفة والعمل بكفاءة واقتدار، وترسيخ قيم المعرفة والإبداع.



وفي إربد، نظّم مركز شابات دير أبي سعيد، بالتعاون مع مركز آية إبشارات للتدريب والتعليم المهني، دورة تدريبية بعنوان: "مهارات البحث عن وظيفة"، استهدفت الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا، بمشاركة 15 شابة من منتسبات المركز.



وتهدف الدورة إلى تمكين الشابات من اكتساب المهارات الأساسية لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، وتعزيز قدراتهن في التخطيط المهني وبناء مسار وظيفي ناجح.



وتضمّنت الدورة محاور متخصصة أبرزها كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية ومهارات المقابلات الشخصية وأساليب العرض الذاتي.