العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي

الوكيل الإخباري- تشهد برامج المساعدة القانونية، اهتمامًا متزايدًا ضمن سياسات الدولة، لضمان الوصول إلى العدالة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية.

ووفقا لبيانات وزارة العدل، بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية في الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي 2385، بينها بلغت في آب (أغسطس) 287، في حين بلغت 2014 مستفيدا العام الماضي، بحسب ما أوردته يومية الغد.