العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي

ووفقا لبيانات وزارة العدل، بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية في الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي 2385، بينها بلغت في آب (أغسطس) 287، في حين بلغت 2014 مستفيدا العام الماضي، بحسب ما أوردته يومية الغد.
وفي هذا النطاق، تسعى "العدل" وفق أرقام موازنة العام الحالي، إلى رفع عدد المستفيدين لـ2200، ضمن خطة متكاملة لتوسيع نطاق الخدمات القانونية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النساء والأحداث وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في التمثيل القانوني أمام القضاء.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
عقوبات مشددة للصيدليات التي تصرف الأدوية دون وصفة طبية
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
نشاطات ثقافية وعلمية في "الأردنية" و"الهاشمية"
-
وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التطورات في القطاع
-
انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني للمحترفين
-
المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها
-
الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي