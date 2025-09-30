الثلاثاء 2025-09-30 01:43 م
 

أشغال عجلون تنفذ مشاريع بكلفة 1.4 مليون دينار

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر
عجلون
 
الثلاثاء، 30-09-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري-   تواصل مديرية أشغال عجلون تنفيذ حزمة من المشاريع الإنشائية والصيانة والتعبيد، إضافة إلى عطاءات للسلامة المرورية والطرق الزراعية بكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليون دينار.

اضافة اعلان


وقالت مديرة المديرية رحاب العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نسبة الإنجاز في مشاريع المديرية الممولة من مخصصات مجلس المحافظة بلغت 90 بالمئة، مشيرة إلى أن المشاريع تشمل أيضا إنشاء وتأهيل طريق وادي الطواحين ضمن عطاء مركزي بكلفة 1.5 مليون دينار.


وأضافت أن المديرية أنهت خطة الطوارئ استعدادا للموسم الشتوي والتي تضمنت تنظيف العبارات ومجاري المياه واستئجار آليات تحت الطلب وتشكيل 9 فرق طوارئ موزعة على المواقع التي تشهد عادة هطولات مطرية غزيرة وتساقطا للثلوج، إلى جانب توفر مضختي شفط لاستخدامهما في حال تجمع المياه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

المرأة والجمال 5 تمارين لتمرين وتقوية الظهر للنساء فوق سن الأربعين

54

المرأة والجمال 6 أطعمة غنية بالماء لمكافحة جفاف البشرة

تع

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتأخير ظهور الشيب واستعادة حيوية الشعر

ع

المرأة والجمال روتين صباحي بسيط لبشرة مشرقة قبل الذهاب للعمل أو الجامعة

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار 90 قرشا للغرام.

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

عربي ودولي رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة

ب

طب وصحة عادة بسيطة قد تساعد على خفض ضغط الدم

56

طب وصحة ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟



 
 





الأكثر مشاهدة