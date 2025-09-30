أشغال عجلون تنفذ مشاريع بكلفة 1.4 مليون دينار

وقالت مديرة المديرية رحاب العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نسبة الإنجاز في مشاريع المديرية الممولة من مخصصات مجلس المحافظة بلغت 90 بالمئة، مشيرة إلى أن المشاريع تشمل أيضا إنشاء وتأهيل طريق وادي الطواحين ضمن عطاء مركزي بكلفة 1.5 مليون دينار.
وأضافت أن المديرية أنهت خطة الطوارئ استعدادا للموسم الشتوي والتي تضمنت تنظيف العبارات ومجاري المياه واستئجار آليات تحت الطلب وتشكيل 9 فرق طوارئ موزعة على المواقع التي تشهد عادة هطولات مطرية غزيرة وتساقطا للثلوج، إلى جانب توفر مضختي شفط لاستخدامهما في حال تجمع المياه.
