أشغال عجلون تنفذ مشاريع بكلفة 1.4 مليون دينار

الوكيل الإخباري- تواصل مديرية أشغال عجلون تنفيذ حزمة من المشاريع الإنشائية والصيانة والتعبيد، إضافة إلى عطاءات للسلامة المرورية والطرق الزراعية بكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليون دينار.

اضافة اعلان



وقالت مديرة المديرية رحاب العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نسبة الإنجاز في مشاريع المديرية الممولة من مخصصات مجلس المحافظة بلغت 90 بالمئة، مشيرة إلى أن المشاريع تشمل أيضا إنشاء وتأهيل طريق وادي الطواحين ضمن عطاء مركزي بكلفة 1.5 مليون دينار.