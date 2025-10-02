مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة

الوكيل الإخباري- باشر مركز صحي عجلون الشامل تقديم خدماته الصحية للمراجعين في مبنى مديرية الصحة، وذلك بعد إغلاق المركز نتيجة ظهور تصدعات وتشققات إنشائية حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين.

وقال مدير صحة عجلون الدكتور محمد الطحان، إنه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بإنشاء المركز الصحي الجديد وهي الآن لدى وزارة الأشغال العامة تمهيداً لطرح العطاء.