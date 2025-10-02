الخميس 2025-10-02 07:15 م
 

مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة

الخميس، 02-10-2025 06:24 م

الوكيل الإخباري- باشر مركز صحي عجلون الشامل تقديم خدماته الصحية للمراجعين في مبنى مديرية الصحة، وذلك بعد إغلاق المركز نتيجة ظهور تصدعات وتشققات إنشائية حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين.

وقال مدير صحة عجلون الدكتور محمد الطحان، إنه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بإنشاء المركز الصحي الجديد وهي الآن لدى وزارة الأشغال العامة تمهيداً لطرح العطاء.


وأضاف أن مجلس المحافظة كان قد استملك قطعة أرض بالقرب من نادي المعلمين بقيمة نحو 200 ألف دينار حيث سيقام عليها المركز الصحي الجديد، مبيناً أن المديرية تعمل أيضاً على استبدال المراكز الصحية المستأجرة بأخرى حديثة ومملوكة ومجهزة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 
 
