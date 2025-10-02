انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا

06:30 م

الوكيل الإخباري- تنطلق مساء يوم غد الجمعة عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" في المسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وذلك بتنظيم من الهيئة بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا في عمان.





وتشتمل العروض التي تستمر 3 أيام على ثلاثة أفلام درامية طويلة، تستهل في اليوم الأول بالفيلم الكوميدي "رجال المظلة: الهروب من جزيرة روبن" إخراج جون باركر، وإنتاج 2023، وهو ناطق بالإنجليزية والأفريكانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.



وكان الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2024، وتم اختياره ضمن مهرجان جوهانسبرغ السينمائي في جنوب أفريقيا.



وتتواصل العروض في اليومين التاليين مع فيلم الجريمة والكوميديا "التسليم" إخراج جوناثان باركنسون، وإنتاج 2024، وناطق بالإنجليزية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، لتختتم العروض بفيلم الجريمة "الريح البرية" إخراج فابيان ميديا، وإنتاج 2022، وناطق باللغات الإنجليزية والأفريكانية والسيستسوانا والخوسا، مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.



وترشح فيلم "التسليم" لجائزتين في حفل توزيع جوائز السينما والتلفزيون الوطنية في جنوب أفريقيا لعام 2024، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم روائي طويل، بينما فاز فيلم "الريح البرية" بجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم روائي طويل في حفل توزيع جوائز السينما والتلفزيون في جنوب أفريقيا لعام 2023، كما رشح لـ112 جائزة أخرى.

